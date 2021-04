Dorfgeschichte : Wer die Sage zur Gründung des Dorfes Duppach schrieb

Duppach Im Dorfgemeinschaftshaus in Duppach ist ein eindrucksvolles Wandrelief zu betrachten, das an einen Bürger der Gemeinde erinnert - an Joseph Meyer, der auch unter den Namen Bruder Wendelin und Jodokus bekannt wurde.

Am 27. Mai 1857 wurde er in Duppach geboren und trat mit 30 Jahren in den Orden der Steyler Missionare ein. Dort erhielt er den Namen „Wendelin“. Er wurde mit der Verbreitung der hauseigenen Schriften betraut. Erstmals schrieb er eigene Beiträge für den Steyler Kalender und die „Stadt Gottes“. 1895 entsandte ihn der Ordensstifter Arnold Janssen nach Nordamerika, wo Josef Meyer die Missionsstation Techny/Illinois mitbegründete.

Extra Jodokus’ Sage zur Gründung von Duppach Beim Heilertsberg dort gab’s zur Zeit Gehöfte, drei an der Zahl,

zu Füßen eins, je eins zur Seit’, gelagert hübsch im Tal. Die Leute wollten nun selbdritt ein Kirchlein sich erbau’n;

das sollte, stehend in der Mitt’, vom Berg herniederschau’n. Sie fuhren Holz, wie Stein und Sand hinauf mit Fleiß und Müh’

und unten auf der Wiese fand man’s, nah bei „Haanes“ früh. Ein zweites Mal hinauf gebracht; verkünd’t der Morgenstrahl,

dass wieder alles in der Nacht gewandert ist zu Tal. Zum dritten Mal nun bringet man das Material hinauf

und stellt zur sichern Hut sodann drei Wächter obendrauf. Sie wachten treu die ganze Nacht, doch, wie von Engelshand,

zu Tale wurden sie gebracht, nebst Holz und Stein und Sand. Da sie beim ersten Morgengrau’n sich drunten stehen seh’n,

den eignen Augen kaum sie trau’n, ein Wunder ist gescheh’n! Da haben alle klar erkannt, dies ist der rechte Ort,

und bauten auf dem Wiesenland’ ein Kirchlein hier sofort. Und Häuser wurden bald erricht’t ein Dorf gab’s mit der Zeit,

für Wahrheit diese Sage spricht das Heilertskreuz noch heut.

Trotz aller hektischen Betriebsamkeit der Gründungs- und Aufbaujahre in den USA fand er noch Zeit, sich literarisch zu betätigen. Kurz vor seinem Tode - am 21. Januar 1927 in Roswell – erschien unter dem Pseudonym „Jodokus“ sein Gedichtband.

„Frohe Sänge“ nannte er dieses 200 Seiten umfassende Werk, eine Fundgrube amüsanter und beschaulicher, lustiger und besinnlicher Eifelgedichte, Lieder und Gebete wie auch Sagen und Legenden. Hunderte wurden es, in Deutsch und Englisch, in Lied- und Dialektform. Heute sind diese alle eine reiche Quelle an Volkstum, Sagen und mündlichen Erzählungen, die er als Kind in reichem Maße in seinem Eltern- und Bekanntenkreis, im Dorf Duppach hören und erfahren durfte.

Für uns Heutige wertvolle, erhaltenswerte Überlieferungen aus unserem Eifelraum, die sonst möglicherweise verlorengegangen wären.