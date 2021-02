Kurioser Fund : Erlanger Sammler entdeckt chinesische Telefonkarte mit Bild der „Vulkan-Eifel-Bahn“

Erlangen/Gerolstein Wie kommt das Foto eines Zuges der „Vulkan-Eifel-Bahn“ auf eine chinesische Telefonkarte ?

(red) Kurioser können Sammlerstücke kaum sein. (red) Eisenbahnfreund Günther Klebes aus Erlangen sammelt fast alles, was irgendwie mit der Bahn zu tun hat. Die Telefonkarte mit einem Schienenbus in Gerolstein fand er bei einer Internet-Auktion in Luxemburg. Seit der Jahrtausendwende sind sie in Deutschland vom Markt verschwunden und haben nur noch Sammlerwert: Die Telefonkarten, die in limitierter Auflage erschienen sind. Die Motive sind vielfältigster Art.