Naturerlebnis und Kräuterwanderung im Geopark : Mit Kräuterfrau Trudi unterwegs

Mi. 30.06.2021 um 14:00 Uhr • Dauer ca. 2,5h Naturerlebnis- und Kräuterwanderung - Zu Besuch bei „KamillenTraud“ und den Wild- und Heilkräutern Die Wildkräuter und Heilpflanzen der Eifel wachsen vor unserer Tür, in den Wiesen und Wäldern. Unsere Großeltern und Vorfahren kannten und nutzen diese vielfältig. Heute sind die meisten in Vergessenheit geraten, doch warten sie darauf, wieder erinnert und entdeckt zu werden. Es lässt sich vieles von ihnen und über sie lernen, die Natur ist unser bester Lehrmeister! Wer etwas über sie erfahren will, ihre Nutzung und Verarbeitung, ist herzlich eingeladen, auf den „Spuren der KamillenTraud“ mit Kräuterfrau Trudi aus der Eifel auf die Suche zu gehen und die Heilkräuter durch spielerische Aktionen, schmecken, riechen, tasten oder einer „Mutprobe“ kennen zu lernen. Und zum Abschluss gibt es ein selbstgemachtes Wald- und Wiesenparfüm zum Mitnehmen. Preis: Erw. 20 €, Familien 45 €. mind. 8, max. 10 Personen (ohne Kinder) Treffpunkt: Parkplatz am Spielplatz Hauptstr. 56767 Kolverath Informationen und Anmeldung (bis spätestens 2 Tage vorher) bei Trudi Osiewacz, Handy: 01575 2207499, Mail: T.Osiewacz@t-online.de Foto: Klaus-Peter Kappest