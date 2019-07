Wanderung : Maare, Dreese und Natur

Duppach (red) Der Naturpark Nordeifel lädt für Donnerstag, 18. Juli, von 10 bis 13 Uhr zu einer Erlebniswanderung durch die Vulkanlandschaft ein. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Kirche in Duppach. Die Kosten betragen fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.

