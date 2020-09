Freizeit : Erlebniswanderung in Bad Bertrich

Daun/Bad Bertrich Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel lädt heute, 5. September, zu einer Wanderung in Bad Bertrich ein. Sie beginnt um 13.30 Uhr an der Tourist-Information, Kurfürstenstraße 32. Nach einer Einführung in die Geschichte des Heilbads, Deutschlands einziger Glaubersalztherme, geht es über urige Felspfade durch ein Buchsbaumgebiet in eine einmalige Vulkanlandschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Teilnahme kostet 7 Euro (6 Euro mit Gästekarte). Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Wanderung wird geleitet von Kurt Immik.