Natur und Freizeit : Erlebniswanderung und Yoga

Schalkenmehren (red) Zu einer Erlebniswanderung in die Natur rund um Schalkenmehren lädt die Gesundland- und Landschaftsmentorin Deepti Statnik ein. Dabei stehen die Dauner Maare und der Dronketurm auf dem Programm.

Die Teilnehmer können dabei den Körper ganz neu wahrnehmen und den Geist zur Ruhe kommen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: Bei kleinen leichten Übungen aus dem Yoga können die Wanderer die Wirkung der Landschaft spüren und neue Kraft und Energie tanken. Die Termine sind am Montag, 10., 17., 24. und 31. August. Start ist jeweils um 10 Uhr an der Rezeption von Michels Wohlfühlhotel. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden und die Teilnahme kostet 10 Euro. Die Teilnehmerzahl sollte mindestens fünf und maximal zwölf betragen. Festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung werden empfohlen.