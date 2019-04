Erlös der vierten Auflage des Dauner Bällerennens wird für gute Zwecke gespendet.

(red/sts) Wer sind die Leute, die hinter dem Dauner Bällerennen stecken? Und wofür wird gespendet? Organisiert wird das bunte Spektakel von Round Table, ein Club von jungen Menschen für Menschen, der für eine Verbindung traditioneller Werte, gekoppelt mit sozialem Engagement und Hilfsbereitschaft steht. Offenkundig zeigt sich dieser Anspruch in einer Vielzahl von Projekte für den guten Zweck.

Der Erlös aus dem Bällerennen wird vollständig für wohltätige beziehungsweise gemeinnützige Zwecke gespendet. Neben sozialen Projekten von Round Table Deutschland werden insbesondere auch zahlreiche regionale Institutionen und Projekte unterstützt. Unter anderem werden auf jeden Fall berücksichtigt: Schul- und Ausbildungspaten der Caritas Westeifel, „Fruchtalarm“ - Lachen, Freude, ein Ausbrechen aus dem Alltag für Kinder auf der Kinderkrebsstation mit medizinischem Hintergrund; Weihnachtspäckchenkonvoi von Round Table Deutschland und Ladies Circle Deutschland; Jugendförderung Sportverein Kirchweiler sowie das Projekt Sozialfonds des TuS Daun.

Ab Mitte Mai werden die Lose für Bällerennen in fast 70 teilnehmenden Geschäften in Daun an die Kunden verteilt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Lose im Forum Daun zu kaufen.

Kurzentschlossene können ihre Lose auch noch am Renntag erwerben. Vor Rennbeginn wird das Team von Round Table an der Rennstrecke weitere Lose zum Verkauf anbieten.

Weitere Infos sind auf der Internetseite www.dauner-baellerennen.de zu finden.