Ernährung : Ernährung für Jung und Alt

Büscheich (red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet in Zusammenarbeit mit der Milag (Milchwirtschaftliche AG) zum Thema „Ernährung für Jung und Alt“ am Dienstag, 24. März, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus Büscheich einen Vortrag an, bei dem die Besonderheiten der Ernährung beider Personengruppen aufgezeigt werden.



Ernährungsexpertin Hiltrud Schappert gibt Tipps. Es werden Kostproben gereicht, die leicht umzusetzen sind. Kosten: drei Euro/Person.