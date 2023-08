Feierliche Ernennung Neue Schulleiterin am Gerolsteiner Gymnasium

Das „kommissarisch“ kann Claudia Schneiders nun streichen: Im feierlichen Rahmen ist sie zur Oberstudiendirektorin und Schulleiterin des Gerolsteiner Gymnasiums ernannt worden. Bei der Besetzung solcher Leitungsposten ist es formal so vorgegeben, dass dies zunächst für ein Jahr kommissarisch gilt. Mit dem Schuljahr 2022/2023 hat Claudia Schneiders, die aus Trier stammt und in Daun wohnt, die Leitung der Schule übernommen. Peter Epp von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier überreichte ihr die von Ministerpräsidentin Dreyer unterzeichnete Urkunde. Epp hatte zwei inspirierende Geschenke mitgebracht: einem „Anti-Stress-Ball“ und einem Miniatur-Atommodell. Er verglich die Rolle der Schulleiterin mit einem „frei schwebenden Atom“, das gestalten könne und zugleich „geborgen“ in der Schulgemeinschaft des SMG sei.