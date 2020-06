Blaulicht : Brandserie bei Oberehe-Stroheich und Dreis-Brück reißt nicht ab

Dreis-Brück/Oberehe-Stroheich Seit April brennt es immer wieder im Vulkaneifelkreis. Die Polizei ermittelt.

Ein Zeuge hatte am späten Sonntagabend gegen 23.05 Uhr in der Nähe der Kläranlage einen Feuerschein entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Eingesetzte Feuerwehrkräfte konnten den Brand zügig löschen. Diesmal stand ein Baum in Flammen.

Geräteschuppen in Flammen : Wieder zwei Fälle von Brandstiftung in der Vulkaneifel (Update)

Zuletzt züngelten am Samstag,20, Juni, gleich zweimal die Flammen in der Gegend: Zuerst gegen 11 Uhr beim Brand eines Geräteschuppens am Radweg zwischen Oberehe und Stroheich, dann um 14.53 Uhr beim Feuer an einer Schutzhütte ebenfalls in Oberehe-Stroheich.