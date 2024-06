Lavagrotte ein Highlight Neue „Heimat-Spur“: Dieser Panoramaweg führt über den höchsten Berg der Vulkaneifel

Er ist die 42. Heimat-Spur im Gesundland Vulkaneifel – und doch besonders: Denn der neu eröffnete Ernstberg-Panoramaweg mit rund zehn Kilometern Länge führt auf den höchsten Berg der Vulkaneifel. Zur Eröffnungswanderung hatten sich viele Interessierte am Startpunkt des Weges an der Schutzhütte zwischen Waldkönigen und Hinterweiler eingefunden. „Über die Heimat-Spuren erwandert man unsere Heimat und bekommt einen Eindruck davon, wie schön und wie vielfältig das Wandern in der Vulkaneifel ist“, sagte Vera Esch, Geschäftsführerin der Gesundland Vulkaneifel GmbH.