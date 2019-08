Landwirtschaft : Auch die Höfe brauchen schnelles Internet

Birresborn Nicht nur die Erträge beschäftigen die Bauern in der Vulkaneifel, sondern auch Themen wie Breitbandausbau, Tierwohl, Klimaschutz und die Stärkung des ländlichen Raums insgesamt.

„Schnelles Internet ist nicht nur für die Dörfer, sondern auch für die Höfe so wichtig wie die Versorgung mit Strom oder Wasser, aber sie werden stiefmütterlich behandelt“, konstatiert Marco Weber, Vorsitzender des Kreisbauernverbands in der Vulkaneifel. „Außerdem finden sich ohne Breitband für die Höfe keine Nachfolger mehr, die jungen Leute tun sich das nicht an.“

Mehrkosten verursacht auch der Futtermangel, der sich bereits im vergangenen Dürrejahr zeigte und in diesem noch verschärft auftritt. Denn vielfach konnte in diesem Jahr nur zwei Mal Heu gemäht werden, in normalen Jahren sind es vier Mal. Zukäufe etwa aus Norwegen, wo keine Dürre herrschte, sind ökologisch und ökonomisch unsinnig, so dass etliche Bauern überlegen, ihre Tierbestände zu reduzieren. Mais gilt als Ausgleichmöglichkeit bei Heumangel, aber auch der sei „gestresst vom Klimawandel“, sagt Weber. Laut Kreisbauernverband wird derzeit auf fünf Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Kreis (ohne Forst) Mais angebaut – eine in etwa gleichbleibende Fläche, obwohl viele den Eindruck haben, sie nehme stark zu.