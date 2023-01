Veranstaltungsreihe : Dauner Fototage sind gestartet: Fernweh nach Grönland

Von rechts: Veranstalter Hans Nieder, Schwiegertochter Laali Lyberth und Enkelin Nivikka sowie Fotograf Hans Thurner. Foto: Susanne Stumm

Daun Der Österreicher Hans Thurner hat am Samstagabend bei der 14. Ausgabe der Dauner Fototage die Zuhörer im ausverkauften Forum Daun mit Einblicken in das Leben auf der größten Insel der Welt begeistert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Stumm

Es hat geschneit in der Eifel. Das Thermometer zeigt am Samstagabend minus zwei Grad Celsius in Daun an. Die Witterung, die man hierzulande als frostig empfindet und die zu chaotischen Verkehrsverhältnissen führt, würde den Einwohnern Grönlands nur ein müdes Lächeln ab­ringen. Die Inuit sind im Winter Temperaturen von oft unter minus 20 Grad gewöhnt. Und Chaos im Straßenverkehr gibt es schon deshalb nicht, weil keine Straßen außerhalb der kleinen Siedlungen existieren.

Dies und viele weitere spannende Einblicke in das Leben der Menschen auf der größten Insel der Erde zeigte Hans Thurner in seiner spektakulären Multivisions­show am Samstag im Dauner Forum. Mit seinem Vortrag „Grönland – gewaltig, fesselnd, mystisch“ gab Thurner faszinierende Einblicke in eine eisige Welt, wo jedoch das Glück vorzuherrschen scheint. So vermitteln es jedenfalls die Bilder von Landschaft und Leuten.

Info Termine sind nun über das Jahr verteilt Hans Nieder hat die Dauner Fototage — auch bedingt durch die Pandemie — etwas umstrukturiert. Die Vorträge finden nicht mehr alle innerhalb einer Woche statt, sondern sie sind künftig auf das ganze Jahr verteilt. Die Themen des zweiten Halbjahres werden erst später bekannt­gegeben. Die nächste Foto-Reise geht am 18. März um 19 Uhr mit Reiner Harscher nach Südafrika. Karten sind im Vorverkauf erhältlich im Forum Daun, im Fotostudio Nieder oder hier zu bestellen: https://dauner-fototage.de/, Telefon 06592/3642, E-Mail an info@dauner-fototage.de

Für Hans Nieder, der zum 14. Mal die Dauner Fototage organisiert, war es ein ganz besonderer Abend. Seine Schwiegertochter Laali Lyberth ist Grönländerin. In seinen Begrüßungsworten schwärmt Nieder von seiner ersten Reise nach Nuuk, der Hauptstadt, wo er damals seine neugeborene Enkelin Nivikka abholte. Die inzwischen Zehnjährige eröffnete zusammen mit ihrer Mutter auf ungewöhnliche Weise den Vortrags­abend: Die beiden führten einen traditionellen grönländischen Trommeltanz auf, der eine sehr berührende Einstimmung auf den Abend war.

Hans Thurner vermittelte seine Abenteuer und Erfahrungen auf seiner Reise durch das „grüne Land“, wie Grönland übersetzt heißt, absolut fesselnd. Der Süden der Insel ist tatsächlich grün und bietet Bedingungen zum Gemüseanbau und Ackerbau.

Von seiner ersten Reise an war Thurner von Grönland begeistert. Ihn faszinieren dessen Weite, die Ruhe, die schroffe Natur und vor allen Dingen die Stille immer wieder aufs Neue.

Vor allem berührten ihn die Begegnungen mit den Menschen, die Thurner als überaus zurückhaltend charakterisiert. Die Inuit, wie sie sich nennen, was übersetzt „Mensch“ heißt, sind aber sehr gastfreundliche Menschen. Thurner erlebte mit ihnen Abende in der Disco mit tanzfreudigen Einheimischen sowie die ostgrönländische Fußball­meister­schaft. Er lernte grönländische Künstler kennen und begegnete immer wieder dem Trommeltanz, der zur Unterhaltung dient. Früher wurde er auch zum Schlichten von Streit eingesetzt.

Thurner bereiste das Land meist im Sommer, wenn es nie dunkel wird und besonders die Nächte traumhafte Farbspiele bieten. Einen ganzen Tag auf einer Eisscholle zu verbringen ist für ihn eines der unvergesslichsten Erlebnisse. Der Österreicher sprach zwei Stunden über Grönland. Die Fotos und Video­sequenzen waren unterlegt mit Musik zeitgenössischer grönländischer Künstler. Man hätte ihm gern noch zwei Stunden zugehört. Immerhin hatte das Publikum am Ende des Abends das Gefühl, die Grönländer wenigstens ein kleines bisschen kennengelernt zu haben.

Traditionelle grönländische Trommeln. Foto: Susanne Stumm