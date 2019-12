Fachoberschule Daun : So geht Wellness an der Schule

Der Jahrgang 11 an der von Rektor Thomas Follmann (vorne links) geleiteten Drei-Maare-Realschule plus mit Fachoberschule. Klassenlehrer ist Dr. Stefan Lauterborn (links stehend). Foto: Brigitte Bettscheider

Daun Der Zweig Fachoberschule (FOS) an der Dauner Drei-Maare-Realschule plus besteht seit sieben Jahren mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales. Nun kommen als weitere Schwerpunkte Prävention und Wellness hinzu.

Für die Schüler ist der neue Schwerpunkt der Fachoberschule (FOS) an der Drei-Maare-Realschule plus eine Bereicherung. Die 17-jährige Kyara Weyer aus Dockweiler beispielsweise sagt: „Es war schon früh mein Wunsch, in der Pflege zu arbeiten.“ Da passt das Angebot der FOS genau. Seit 2013 gibt es angegliedert an die Realschule plus die FOS, die mit einem zweijährigen Bildungsgang zur Fachhochschulreife qualifiziert.

Kyara Weyer will Gesundheit und Pflege sowie Pädagogik an der Katholischen Hochschule Mainz studieren und sagt: „Dafür werde ich hier optimal vorbereitet.“

Info Voraussetzungen für die Fachoberschule Voraussetzungen für die Aufnahme in die FOS: der Sekundarabschluss I mit einem Notendurchschnitt von mindestens „befriedigend“ und mindestens „ausreichenden“ Leistungen in Deutsch, Mathematik und Englisch oder die Versetzung in die Klassenstufe 11 eines Gymnasiums mit neunjährigem Bildungsgang oder einer Integrierten Gesamtschule oder in die Klassenstufe 10 eines Gymnasiums mit achtjährigem Bildungsgang. Beratung ab sofort nach Vereinbarung, Telefon 06592/983180, E-Mail: info@rsplusdaun.de. Anmeldung vom 3. bis 28. Februar 2020 im Sekretariat, Schulstraße 3, Daun. Infos unter www.rsplusdaun.de/fachoberschule

Aber der Abschluss qualifiziert nicht nur für ein soziales Studium, sondern zählt als allgemeine Fachhochschulreife – und ermöglicht damit das Studium aller Fächer, die an Fachhochschulen angeboten werden.

Im neuen Jahr bietet die FOS Daun zusätzliche Schwerpunkte. „Da unser Profil Gesundheit ist, bot sich eine Erweiterung um die Themen Prävention und Wellness an“, sagt Rektor Thomas Follmann. So könne das Angebot an Praktikumsbetrieben vergrößert werden – etwa um die Wellnessbereiche von Hotels, um Fitnessstudios und andere sporttherapeutische Einrichtungen, auch um Gesundheitsämter, Geburtshäuser und Abteilungen von Krankenkassen. Das vergrößert für die Schüler die Auswahl und vielleicht gelingt es darüber hinaus auch, Fachkräfte an die Region zu binden.