Kriminalität : Erst Hillesheim, nun Gerolstein: Geldautomat der Sparkasse gesprengt

Die Wucht der Detonation hat alle Glasscheiben zerstört und die Rahmen des Pavillons in Gerolstein verbogen. Foto: Vladi Nowakowski

Gerolstein Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch gegen 4.25 Uhr einen Geldautomaten bei der SB-Station der Kreissparkasse Vulkaneifel in der Sarresdorfer Straße gesprengt. Vor gut einem Monat hat es bereits in Strohn geknallt, vor einem guten halben Jahr der KSK-Automat in Hillesheim.