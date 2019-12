Abfallentsorgung : Erst mal ist es nur ein Versuch

DAUN/MAINZ Die Menschen können inzwischen den lange nicht veröffentlichten Prüfauftrag des A.R.T. an ein Forschungsinstitut lesen. Und was sagt das Umweltministerium zur Diskussion um die Biomüll-Tüte?

Das grün geführte rheinland-pfälzische Umweltministerium gibt als oberste Instanz im Land in Sachen Müll den Ausschlag über den Bestand des Bringsystems, welches in Form einer Biotüte im A.R.T.-Bereich zum Jahreswechsel eingeführt wird. Auf Anfrage des Volksfreunds an Umweltministerin Höfken holt Catrin Müller, Pressesprecherin des Ministeriums, weit aus: „Die Abfallentsorgung gehört zur Daseinsvorsorge und ist somit Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Auf diesem Weg sind die Bürger über die von ihnen gewählten Vertreter in den Kommunalparlamenten direkt in die Entscheidungen eingebunden und können sie aktiv mitgestalten. Für die Selbstverwaltung gelten jedoch Grenzen, nämlich die durch EU- und Bundesrecht gesetzten Rahmenbedingungen.“