Tiere : „Damit das Tier nicht unnötig leidet“

In der Eifel ist nun die erste mobile Geflügelschlachtung zugelassen. Axel Hilckmann demonstriert die Betäubung einer Henne, Eduard Hettich (rechts), Chef des Veterninäramts des Kreises Vulkaneifel überprüft den Vorgang. Foto: TV/Vladi Nowakowski

Mosbruch Lange Transportwege bedeuten auch für Hühner, Gänse & Co Stress. Es geht auch anders: Seit einem Monat gibt es in der Eifel das erste in Rheinland-Pfalz zugelassene Schlachtmobil.

Die Nachfrage an Eiern und Geflügelfleisch aus der Region steigt. Viele Landwirte haben diese Nische erkannt und setzten auf die Direktvermarktung im Hofladen und auf Märkten, weil es sich lohnt: Die Verbraucher sind bereit, für regionale und nach ökologischen Maßstäben hergestellte Produkte einen entsprechenden Preis zu zahlen.

Doch für einen einzelnen Betrieb sei der Aufwand oft zu hoch, erklärt der Wittlicher Axel Hilckmann, Fachberater für ökologische Geflügelhaltung. „Neben einem Schlachthaus und der benötigten Einrichtung dafür, sind zahlreiche Veterinärsauflagen zu beachten.“ Unter anderem seien ein Sachkundenachweis zur Betäubung und Schlachtung Pflicht – darüber hinaus Hygieneschulungen und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

„Zudem sind die kleinen, ländlichen Geflügelschlachtereien in den vergangenen Jahren verschwunden“, sagt Hilckmann. „Damit ist auch die Geflügelhaltung in unserer Region stark zurückgegangen.“

Große Betriebe mit Tausenden von Hühnern, Gänsen und anderem Federvieh verfügten über eigene Schlachtereien – wer aber kleinere Mengen halte, müsse seine Tiere zumeist über weite Strecken transportieren. „Das bedeutet Stress für das Vieh und entspricht nicht dem Tierwohl“, sagen Axel Hilckmann und Karl Oster, Metzger aus Mosbruch. Ihre Idee: eine Geflügelschlachtung, die kleinere Betriebe anfährt und vor Ort arbeitet. Dafür sei gemeinsam mit Eduard Hettich, dem Chef des Veterinärsamtes des Kreises Vulkaneifel ein Konzept erarbeitet worden, um sämtliche tierseuchen-, hygiene- und lebensmittelrechtlichen Auflagen für eine mobile Schlachterei zu erfüllen, berichten Hilckmann und Oster.

„Wir sehen es als Dienstleistung an, die darüber hinaus den Tieren unnötiges Leid erspart“, sagt Hilckmann. Dabei gebe es einige Regeln zu beachten: „Der Tierhalter, oder der Betrieb muss als Lebensmittelunternehmer bei seinem zuständigen Veterinäramt registriert sein. Sollte er lediglich eine Registrierung für Abgabe und Verkauf von Eiern haben, muss sie auf Geflügelschlachtung erweitert werden“, erklären Oster und Hilckmann.

Damit sei eine Direktvermarktung ab Hof, oder eine Abgabe an den örtlichen Einzelhandel und an Märkte in bis zu 100 Kilometer Umkreis erlaubt.

Die mobile Anlage schlachtet neben Legehennen, Masthähnchen und Brüderhähnen auch Puten und Wassergeflügel. Die Kapazität sei so ausgelegt, dass rund 60 Suppenhennen oder Hähnchen in der Stunde geschlachtet und verarbeitet werden könnten, sagt Hilckmann. „Es ist eine rechtzeitige Terminabsprache nötig, um Vorkehrungen in den Betrieben zu treffen.“ Inzwischen seien im Beisein des Veterinärämter Vulkaneifel und Bitburg einige Tests durchgeführt worden. „Wir haben die volle Zustimmung der Behörden“, sagt Axel Hilckmann.

Für Tierhalter, die lediglich einzelne Tiere schlachten wollen, lohnt sich die Buchung der mobilen Geflügelschlachterei nicht, erklären die Betreiber. „Die Anmietung der Anlage schlägt mit 120 Euro zu Buche, für eine Henne berechnen wir 3,50 Euro.“ Es sei aber durchaus möglich, dass sich Geflügelhalter mit wenigen Tieren zusammenschließen und die Schlachtung an einem zentralen Ort durchgeführt wird, sagt Karl Oster.