Musik : Neuanfang mit vereinten Kräften

Daun/Ulmen Das erste gemeinsame Konzert der fusionierten Musikvereine aus Daun und Ulmen war ein voller Erfolg.

Über organisatorische Dinge waren sich die Vorstände der langjährig freundschaftlich verbundenen Vereine schnell einig, so dass mit den gemeinsamen Proben abwechselnd in Daun und Ulmen begonnen werden konnte. In nur knapp 13 Wochen Vorbereitungszeit hat der gemeinsame Dirigent Thomas Wagner es geschafft, aus den beiden Musikvereinen ein Orchester zu machen und ein neues Programm aufzustellen.