Musik : Orgelkonzerte beginnen

Niederehe Mit coronabedingten vier Wochen Verspätung kann am Freitag, 18. Juni, um 19 Uhr in der ehemaligen Klosterkirche St. Leodegar in Niederehe das Eröffnungskonzert der Niedereher Orgelkonzerte 2021 stattfinden. Im „Jahr der Orgel“ – die Königin der Instrumente wurde für das Jahr 2021 vom deutschen Musikrat zum „Instrument des Jahres“ 2021 gekürt – ist die Freude groß, dass bald deren Klänge wieder in Konzerten gehört werden dürfen.