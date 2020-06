Bauprojekt : Erweiterung Verbandsgemeinde-Verwaltung in Daun wird deutlich teurer als geschätzt

Erweiterung Verbandsgemeinde-Verwaltung in Daun wird deutlich teurer als geschätzt

Daun Anbau an Nebengebäude der Verwaltung der Verbandsgemeinde Daun: Statt 880 000 wird er knapp 1,2 Millionen Euro kosten.

Vor Corona war es so: Mit seinen Sitzungen ging der 36-köpfige Rat der Verbandsgemeinde (VG) Daun auf „Tournee“ und versammelte sich in einem Bürgerhaus in einer der 37 Dörfer.