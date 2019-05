Infrastruktur : Es brodelt gewaltig am Müllenborner See

Gerolstein-Müllenborn Aufruhr im Gerolsteiner Stadtteil: Ortsvorsteherin geht auf die Barrikaden, weil das bei Hitze stinkende Gewässer nur zum Teil ausgebaggert werden sollte. Jetzt kündigt sich doch noch eine zufriedenstellende, aber teurere Lösung an.

Doch harmonisch ist gerade gar nichts in Müllenborn rund um den See. Vielmehr ist die Ortsvorsteherin auf 180. Mindestens. Denn nachdem die Arbeiten am See begonnen haben, kam der Gemeindearbeiter mit dem Baggerfahrer der beauftragten Firma ins Gespräch. Und beim Plaudern kam dann das Thema auf den Schlamm. Dass das ja viel Zeug sei, wann und wie der denn komplett weggebaggert und entsorgt werde. Und so weiter. Davon, dass er den gesamten Schlamm wegbaggern solle, wisse er nichts. Nur einen Teil, der dann an einen Rand des verkleinerten Seebereichs als Damm/Böschung dienen solle, meinte der Baggerfahrer. Und löste so eine Kette von Spekulationen, Fragen, vielen Telefonaten, Gesprächen und Treffen aus. Denn als diese Information die Ortsvorsteherin erreichte, „bin ich fast aus der Hose gesprungen“, regt sich Carola Korell noch immer tierisch auf. Sie sagt: „Das Ausbaggern des gesamten Schlamms, der ausgast und stinkt und deshalb den See als Treffpunkt unmöglich macht, war stets der Grund dafür, dass wir den Umbau wollten. Wofür wir jahrelang gekämpft haben.“