Daun/Schleiden Der Nationalpark Eifel ist ein Sternenpark. Wenige Orte führen dieses Prädikat. Denn wenig künstliches Licht ist dafür Voraussetzung.

Unterwegs im Nationalpark Nordeifel. In der Dämmerung führt der Weg nach Vogelsang, Internationaler Platz, zu einem vereinbarten Treffen mit Harald Bardenhagen. Der Kölner ist Astronom und hat vor zehn Jahren den Nationalpark Nordeifel für sich entdeckt. Fast jeden Samstag lädt er die Sternengucker der Region ein, mit ihm den Nachthimmel zu entdecken – außer es stehen zu viele Wolken am Firmament, dann sagt er die Touren ab.

Nach einer ersten astronomischen Nachttour mit mehr als 100 Gästen standen auch die Verantwortlichen des Nationalparks Nordeifel an seiner Seite. Man erarbeitete gemeinsam ein Konzept, um in die Familie der International Dark-Sky Association (IDA) aufgenommen zu werden. Die Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, Orte vor zu viel Lichtimmissionen zu schützen. Ihr gehören weltweit über 60 Nationalparks, Naturparks und Kommunen an; in Deutschland sind dies der Nationalpark Eifel, der Naturpark Rhön (Hessen), der Naturpark Westhavelland (Brandenburg), die Winklmoos-Alm (Bayern) und die Stadt Fulda (Hessen).