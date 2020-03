Kolumne Pitter : Es ist so still hier…

Der Himmel über der Eifel hat so gut wie keine Kondensstreifen mehr. Der SWR meldet keine Staus mehr. In den Supermärkten und Lebensmittelläden hält man respektvoll Abstand und drängelt nicht. Wer hätte das gedacht, dass das Gesundland-Credo der Entschleunigung einmal einen derart wuchtigen Realitätsgehalt haben würde?

Walburga jedenfalls ist heilfroh, auf dem angeblich so strukturschwachen Land zu leben und raus zu können. Und das zu festen Zeiten, um die ohnehin durchweg fragile Beziehung zu mir nicht übermäßig zu strapazieren. Sie tagsüber in den Garten, ich in den Wald. Kontaktminimierung und Stärkung des Immunsystems: Herz, was willst du mehr! Außerdem telefoniert Walburga regelmäßig mit Bekannten aus Köln, Berlin und München, wo man derweil in seinen schuhkartongroßen Wohnungen am Rad dreht. In unserem geliebten Eifelort ist von „Lagerkoller“ jedenfalls nix zu spüren, jede Menge Alltag – mit Abstand, versteht sich.