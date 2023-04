Angebot in der Vulkaneifel Escape Walk unter freiem Himmel: So funktioniert der Rätselspaß

Kelberg · Schwer im Trend sind Escape Rooms. Mit Geschick und Strategie muss in kurzer Zeit ein Rätsel gelöst werden – in der Regel in geschlossenen Räumen. Nicht so in Kelberg, wo es nun eine Version in der Natur gibt. Für wen das Angebot etwas ist: TV-Mitarbeiterin Brigitte Bettscheider hat das neue Angebot in einem Team getestet.

24.04.2023, 09:34 Uhr

Ganz schön knifflig sind die Aufgaben, die beim Escape-Walk "1639 Sidonia - Unheil über Kelberg" zu lösen sind; da ist Teamarbeit der Journalistinnen Michaele Wolters-Stormanns (links), Anna-Carina Blessmann (rechts) und Katrin Möllers (Zweite von rechts) sowie der Praktikantin Emma Waider (Zweite von links) gefragt Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

Die Region um den ehemaligen Vulkankrater Hochkelberg ist ein beliebtes Ferien- und Ausflugsziel. Neben herrlicher Landschaft bietet die Region mit der „Geschichtsstraße“ viele spannende Einblicke der besonderen Art in die eigene Kultur und Vergangenheit. Neun Themen-Rundwege gibt es neuerdings. Und ganz neu: einen Rätselspaß, der dem Prinzip der Escape Rooms nachempfunden ist und in freier Natur stattfindet.