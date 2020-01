Eselsbrücke in Gerolstein muss für viel Geld saniert werden

Rost nagt an den Metallträgern, Fugen platzen, Steine bröckeln: Die Eselsbrücke in Gerolstein, die Fußgänger, Radler und Wanderer über Kyll und Bahngleise führt, muss saniert werden. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Die beliebte Überquerung über Kyll und Bahngleise in Gerolstein ist in die Jahre gekommen. Das erste Angebot rechnet mit einer Viertelmillion Euro.

Wanderer, kommst du nach Gerolstein ... so wirst du vermutlich die Eselsbrücke am östlichen Stadteingang (in Richtung Pelm) nutzen. Denn über sie verläuft der Eifelsteig, einer der beliebtesten Premium-Wanderwege Deutschlands, auf der Etappe zwischen Gerolstein und Daun. Dementsprechend stark frequentiert ist die Brücke auch.