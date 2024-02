Ehrenamtliche Kommunalpolitiker fühlen sich im Stich gelassen Historische Abstimmung in Daun: Stadt lehnt Haushalt ab, Projekte werden auf Eis gelegt

Seit dem Jahr 2000 gehörte der Neujahrsempfang zum Veranstaltungskalender der Stadt Daun, ins Leben gerufen vom damaligen Stadtbürgermeister Wolfgang Jenssen. 2019 sowie in der Corona-Zeit (2021 und 2022) hatte der Empfang nicht stattgefunden, und auch in diesem Jahr wird es keinen geben. Das hat Stadtbürgermeister Friedhelm Marder in der jüngsten Stadtratssitzung verkündet: „Wir waren uns im Stadtvorstand einig, dass ein Neujahrsempfang in der derzeitigen Situation der Stadt schlichtweg nicht möglich ist.“