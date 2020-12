Viele Unfälle auf schneeglatten Straßen : Wintersturm fegt in der Vulkaneifel Bus von der Straße

Wintersturm fegt in der Vulkaneifel Bus von der Straße

Daun Bei dem Wintereinbruch am Sonntag wurden in der Vulkaneifel bei mehreren Verkehrsunfällen sieben Menschen verletzt.

Um die Mittagszeit kam es zu ersten Unfällen. Auf der Bundesstraße 257 in Daun-Neunkirchen (B 257) und in Ellscheid auf der Bundesstraße 421 kamen zwei Autos wegen plötzlicher Glätte von der Fahrbahn ab. Bei den Unfällen wurden Verkehrszeichen und Schutzplanken beschädigt.

Gegen 14 Uhr folgten weitere Unfälle im Großraum Daun. In Weiersbach (L 46) rutschte ein Auto von der Straße gegen einen Baum; in der Bahnhofstraße krachte ein Fahrzeug gegen eine Begrenzungsmauer und im Kreisverkehr der Bitburger Straße kollidierten ein Linienbus mit einem Auto.

Bei all diesen Ereignissen sei es, so eine Mitteilung der Polizei, glücklicherweise bei Blechschäden geblieben - verletzt wurde bis dahin niemand.

Um 15.28 Uhr wurde dann aber ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Omnibusses mit Fahrgästen gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug der Linie 500 in Dockweiler durch eine starke Windböe von der Fahrbahn der B 410 geweht wurde und neben der Straße gegen einen Baum prallte. Der 48-jährige Busfahrer sowie fünf Fahrgäste wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden alle vorsorglich auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt und behandelt.

Seine Beifahrerin, im Frühstadium schwanger, verblieb bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte sicherheitshalber im Fahrzeug. Zur Sicherheit wurde sie in eine gyynäkologische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Sie schien körperlich unverletzt, erlitt aber zumindest einen Schock.

Im weiteren Verlauf kam es zu weiteren Unfällen in Dockweiler, in der Straße „In der Heck“ und in Wiesbaum auf der Landesstraße 26. Grund für beide Unfälle war wieder der Schneefall aber zumindest teilweise auch die nicht auf die schwierige Witterung angepasste Geschwindigkeit.