Kurz nach Neujahr : Wagemütige stürzen sich ins Gemündener Maar

Daun/Gemünd Premiere gelungen: In Daun hat das Jahr mit einem Sprung ins kalte Wasser begonnen. Etwa 300 Besucher schauen zu, wie Wagemutige im Gemündener Maar schwimmen.

„Die Lufttemperatur beträgt vier Grad plus, die Wassertemperatur liegt bei fünf Grad“, meldet das DLRG, das mit den Rettungsschwimmern der Ortsgruppen Schalkenmehren, Gillenfeld, Schweich und Oberweis die allererste Ausgabe des Neujahrsschwimmens unterstützt. „Das kostet jetzt jede Menge Überwindung, in das Wasser zu steigen“, sagt Heike Meerfeld vom DLRG Gillenfeld. „Bei Minustemperaturen der Luft fühlt sich das Wasser wärmer an. So nicht.“

Den vielen Wagemutigen, die sich am Sonntag im Naturfreibad Gemündener Maar bei Michaela Schenk von den Kur- und Freizeitbetrieben für den Sprung in das kalte Nass anmelden, ist der Thermometer-Stand offenbar völlig egal.

Rund 300 Besucher stehen am Ufer des Maares, warm verpackt, wie es sich für die Jahreszeit gehört. Dauns Bürgermeister Friedhelm Marder freut das sehr: „Der Rotary Club Daun ist mit dieser Idee auf mich zugekommen, und ich war sofort davon überzeugt“, sagt Marder. „Dank der Unterstützung des DLRG, des Deutschen Roten Kreuzes, des Rotary Clubs und des Turn- und Sportvereins Daun 05 können wir die Veranstaltung stemmen. Dankenswerterweise werden wir auch vom Verpflegungstrupp des 1. Bataillons 931 der Dauner Bundeswehr unterstützt.“ Das Startgeld von zwölf Euro für jeden Schwimmer werde für die Anschaffung eines Defibrilators im Naturfreibad verwendet. „Wie wir an der Menge der Besucher und der aktiven Teilnehmer erkennen können, ist das Neujahrsschwimmen ein toller Erfolg. Die Veranstaltung wird bestimmt fortgesetzt.“

„Meine Eltern haben gesagt, ich würde mich nicht trauen“, sagt der zehnjährige Colin Peiffer aus Gillenbeuren, der schon zum zweiten Mal aus dem eiskalten Maar steigt. „Das werden wir nie wieder behaupten“, sagen seine Eltern Liane und Christian, die mit Handtüchern bewaffnet am Ufer stehen. „Was kann es schöneres geben, als mit einem Bad in einem Vulkan in das neue Jahr zu starten?“, fragt der Dauner Fotograf und Buchautor Sven Nieder. „Eifelerinnen und Eifeler haben bestimmt kein Problem damit.“ Den schönsten Kommentar bringt ein Besucher in warmer Daunenjacke, der seinem soeben dem Wasser entstiegenen, durchfrorenen Kumpel einen Bademantel reicht. „Wie hieß die Geschichte von Hemingway? Der kalte Mann und das Maar?“, sagt er lachend. Der Neujahrsschwimmer lacht mit und läuft schlotternd zu den Duschen im Schwimmbadgebäude. Die sind heute in Betrieb – und heiß.