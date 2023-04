Kunst als Therapie und Ansporn zugleich Der Nohner Wasserfall und mehr: EuWeCo-Kunstgruppe zeigt ihre Bilder in Gerolstein

Weinsheim/Gerolstein · Aus einer Not heraus vor drei Jahren gegründet, hat sich die Kunstgruppe der EuWeCo-Werkstatt in Weinsheim derart positiv entwickelt, dass zurzeit eine Ausstellung auf die andere folgt. Ab dem 5. April ist die neueste Schau von „KUNSTbunt(d)“ in der Volksbank in Gerolstein zu sehen.

03.04.2023, 14:43 Uhr

Sascha Pick (Zweiter von links) leitet die Kunstgruppe der EuWeCo in Weinsheim und begleitet sie zur Ausstellung in der Volksbank Gerolstein: (von links nach rechts) Daniel Thomas, Michaela Adams, Brunhilde Kockelmann, Anita Feil und Rolf Franzen; auf dem Foto fehlen Petra Schneider und Bianca Surges. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

„Weil hier Kunst großgeschrieben wird und weil wir nicht nur bunt, sondern auch ein Bund sind“, so erklärt Michaela Adams die Schreibweise von „KUNSTbunt(d)“. Die 39-Jährige ist gelernte Altenpflegerin und Industriekauffrau. Im September 2020 führte ein Handicap sie zunächst in den Berufsbildungsbereich (BBB) der EuWeCo; im Jahr darauf wechselte Michaela Adams in den Entlastungsbereich mit Werkstattladen. Hier ist sie für Glückwunschkarten, Schmuck und Gürtel zuständig – „ach, eigentlich für alles“, sagt sie nun unserer Zeitung, „denn ich bin ein kreativer Mensch.“ Von Kind an habe sie gerne gezeichnet und gemalt, erzählt sie.