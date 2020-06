Glaube : Evangelischer Gottesdienst im Kirchgarten

Kelberg/Adenau Die Evangelische Kirchengemeinde Adenau richtet weiter ihre Gottesdienste im Freien aus. Der nächste beginnt am Sonntag, 12. Juli, um 11 Uhr im Kirchgarten in Adenau.

Prädikantin Uschi Kunert hofft auf viele Teilnehmende, denn im weiträumigen Außengelände der evangelischen Erlöserkirche könnten alle Gäste so platziert werden, dass die geforderten Mindestabstände gewahrt blieben und dennoch ein Gemeinschaftsgefühl aufkomme.

Zusätzlich zu Sitzgelegenheiten auf der Wiese werden Stühle auf dem geteerten Bereich oberhalb des Grüns aufgestellt. Damit ist ein barrierefreier Zugang sogar mit Rollstuhl oder Elektromobil möglich. Der Gottesdienst ist offen für alle interessierten Besucher, allerdings bittet die Kirchengemeinde um vorherige Anmeldung per E-Mail an adenau@ekir.de oder unter Telefon 02691-2069. Wer spontan kommen will, auch das ist möglich, wird darum gebeten, etwas früher da zu sein, damit zur Nachverfolgbarkeit die persönlichen Daten erfasst werden können.