Glaube : Evangelische Gemeinde plant ihre Gottesdienste

Kelberg/Adenau Auch für die kirchlichen Gemeinden ist die Corona-Pandemie eine Herausforderung. Die evangelische Kirchengemeinde Adenau lädt mittlerweile wieder zu Gottesdiensten ein, sie finden aber alle an der frischen Luft statt.

Die Kirchengemeinde bittet für jede Teilnahme um Anmeldungen unter Telefon 02691-2069. Sollte nur der Anrufbeantworter erreicht werden, wird darum gebeten Rufnummer und Namen zu hinterlassen. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail an adenau@ekir.de möglich. Spontan Entschlossene sind aber ebenfalls willkommen, müssen sich aber wie die angemeldeten Teilnehmer in eine Liste eintragen – sie werden nach dreiwöchiger Aufbewahrungsfrist vernichtet.Gottesdienstbesucher müssen zudem eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.