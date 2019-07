Kirche : „Ich möchte der Motor meiner Gemeinde sein“

Kelberg/Adenau Mit Claudia Rössling-Marenbach hat die Evangelische Kirchengemeinde Adenau, zu der auch Teile der Verbandsgemeinde Kelberg gehören, eine neue Pfarrerin. „Sehr neu und sehr anders“ – so bringt sie die ersten zehn Wochen auf den Punkt.

„Mitte des Lebens“ nennt die prominente evangelische Theologin Margot Käßmann die Zeit um den 50. Geburtstag. „Es war für mich der Zeitpunkt, mir beruflich die Frage zu stellen: Bleiben oder zu neuen Ufern aufbrechen?“, erzählt Claudia Rössling-Marenbach. Bleiben – in der Kirchengemeinde Seibersbach mit vier umliegenden Orten im Hunsrück, wo sie in „sehr freundschaftlich-familiärer Atmosphäre“ und „sehr gerne“ seit 16 Jahren ihre erste Pfarrstelle inne hatte? Oder doch zu neuen Ufern aufbrechen?

Die 52-Jährige entschied sich für den Wechsel, bewarb sich auf die Stelle in Adenau - „ländlich und doch was los“, beschreibt die Pfarrerin ihren neuen Lebensmittelpunkt lachend. Am Buß- und Bettag im November 2018 war sie gewählt worden. Seit dem 1. Mai ist sie im Dienst. Und weiß, dass eine Weile vergehen wird, bis sie sich wirklich auskennt. Gehört doch die Evangelische Kirchengemeinde Adenau mit ihren rund 2500 Mitgliedern in fast 140 Orten auf 560 Quadratkilometern zu den flächengrößten in Rheinland-Pfalz.