Glaube : Evangelische Gemeinde bittet um Mitarbeit

Adenau/Kelberg Im Herbst 2019 feierte die Evangelische Kirchengemeinde Adenau erstmals die Jubelkonfirmation. Hierzu werden diejenigen eingeladen, deren Konfirmation vor 25, 40, 50, 60 (und ab hier in 5-Jahres-Schritten) Jahren, stattfand.

Bei der Suche nach Konfirmierten, denen die Einladung zugeschickt werden sollte, fiel auf, dass die Datenlage sehr dünn war: Viele Menschen, die in Adenau, Ahrbrück, Kelberg oder Kempenich konfirmiert wurden, sind weggezogen. Die Gemeinde bittet nun um Mithilfe: Zugezogen werden aufgerufen, ihre Daten mitzuteilen und auch Fortgezogene werden um eine Nachricht per E-Mail an adenau@ekir.de oder unter Telefon 02691-2069 gebeten.