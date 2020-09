Glaube : Gottesdienst bleibt im Kirchgarten

Kelberg/Adenau Die evangelische Kirchengemeinde Adenau lädt für Sonntag, 6. September, um 11 Uhr zum Gottesdienst in den Kirchgarten an der Erlöserkirche am Dr.-Creutz-Platz in Adenau ein. Um auch in den kommenden Wochen Gottesdienste feiern zu können, finden diese weiterhin im Kirchgarten statt, denn der Kirchenraum lässt unter den aktuellen Anforderungen nicht mal ein Dutzend Gäste zu.

Diejenigen, die diese Gottesdienste mit viel Kreativität und Einsatz vorbereiten und durchführen, hoffen, dass die Gemeinde diese Entscheidung unterstützt.