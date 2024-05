Kommunalwahl 2024 Ein kommunalpolitisches Urgestein nimmt Abschied: „Jetzt sollen mal die Jüngeren ran“

Zu guter Letzt bleibt der scheidende Bürgermeister dem Dorf auch nach der Kommunalwahl am 9. Juni als Gemeinderatsmitglied erhalten. Das hat, wie so vieles in seiner 35-jährigen Amtszeit, mit der Windkraft zu tun. Denn die in die Jahre gekommenen Anlagen im Dehner Maar in der Nähe der Gemeinde sollen spätestens im dritten Quartal 2025 gegen insgesamt drei effizientere und größere Windräder ausgetauscht werden und im Gemeindewald an der Bundesstraße 51 ist eine weitere Windkraftanlage (WKA) geplant. „Der Entschluss dazu wurde vom bisherigen Gemeinderat gefasst. Ich bleibe gerne dabei, und stehe meinem Nachfolger beratend zur Seite“, sagt Hansen.