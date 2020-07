Gesundheit : 27 neue examinierte Altenpflegefachkräfte und 14 neue Pflegehelferinnen und -helfer

Lehrerin Christine Grünewald arbeitet mit der Online-Lernplattform „Moodle“. Foto: Pflegeschule Daun/Ursula Monzel-Asche

Daun (red) An der Pflegeschule Daun haben insgesamt 41 junge Menschen ihre Prüfungen als Pflegefachkraft, Pflegehelferin oder -helfer bestanden. Die Erfolgsquote betrug stolze 96 Prozent in der Altenpflege und 88 Prozent in der Altenpflegehilfe.

Die Corona-Pandemie wirkte sich stark auf den Verlauf der Ausbildung aus. Wegen des Verbots aller Präsenzveranstaltungen in der Schule ab Mitte März lief der Unterricht in digitaler Form weiter. Die pädagogische Sorge, dass bisher erlerntes Wissen verblassen könnte, führte zu kreativen Ideen und einer hohen Bereitschaft bei den Lernenden und den betreuenden Lehrern.

Absolventinnen und Absolventen der Altenpflegehilfe:

Ahrensdorf, Ann-Kathrin; St. Josef Alten- und Pflegeheim, Kaisers­esch

Bauer, Silvia; Mobile Pflege & Tagespflege Benz, Veldenz

Bayode, Lauryn; Caritas-Altenzentrum St. Wendelinus, Wittlich

Duschl, Max Walter; Caritas-Altenzentrum Mittelmosel, Bernkastel-Kues

Haj Hashish, Abdullah; Seniorenzentrum St. Hedwig, Cochem

Klauser, David; St. Josef Alten- und Pflegeheim, Kaisersesch

König, Lisa Marie; Senioren- und Pflegezentrum Maternus-Stift am Auberg, Gerolstein

Linden, Anicée; Seniorenhaus Regina Protmann, Daun

Müllen, Heike; Paritätische Sozialstation e.V. , Club Aktiv e.V. Trier

Oeffling, Magdalena; Caritas-Altenzentrum St. Wendelinus, Wittlich

Rodenkirch, Simone; Mobiler Pflegedienst Elke Ternes, Strohn

Rosca, Florina-Miruna; Haus Helena, Mehren

Schwarz, Sarah-Michelle; Seniorenhaus zur Buche, Salmtal

Willems, Monique; Regina-Protmann-Stift, Kelberg

Absolventinnen und Absolventen der Altenpflege:

Dau, Sabine; Altenheim Marienhof, Speicher

Duschl, René; Caritas-Altenzentrum Mittelmosel, Bernkastel-Kues

Engelhardt, Jennifer; Caritas-Altenzentrum Mittelmosel, Bernkastel-Kues

Funk, Franziska; Regina-Protmann-Stift, Kelberg

Gilles, Nicole; Alten- und Pflegeheim Katharinen Stift, Hillesheim

Groneß, Aileen; St. Josef Alten- und Pflegeheim, Kaisersesch

Herges, Maximilienne; Altenpflegeheim St. Christophorus, Pelm

Jung, Dominique; Seniorenresidenz Haus Seeblick, Ulmen

Kettel, Alexandra; Medicare Pflegedienst, Gillenbeuren

Kohlei, Melina; Seniorenresidenz St. Paul GmbH, Wittlich

Kratz, Detlef; Ambulantes Hilfezentrum der Caritas, Lutzerath

Mahindarathna, Astrid; Alten- und Pflegeheim Katharinen Stift, Hillesheim

Michels, Anna; Senioren- und Pflegezentrum Maternus-Stift am Auberg, Gerolstein

Rakotoarisoa, Antso Nandrianina; Seniorenhaus Regina Protmann, Daun

Rotondaro, Agniete; Regina-Protmann-Stift, Kelberg

Sartoris, Lena; Seniorenhaus Regina Protmann, Daun

Sausen, Lisa; Caritas Sozialstation Wittlich, Wittlich

Sawalies, Sarah; Regina-Protmann-Stift, Kelberg

Scheffler, Sina; DRK-Behindertenhilfe und Pflegedienst gGmbH, Wittlich

Schöfer, Selina; Seniorenhaus zur Buche, Salmtal

Surges, Lena; Caritas Sozialstation Wittlich, Wittlich

Tairi, Elbasane; Caritas-Altenzentrum St. Wendelinus, Wittlich

Theisen, Laura; Caritas Sozialstation St. Hedwig, Daun

Weizel, Valentina; Caritasverband Westeifel e.V., Gerolstein

Willems, Yvonne; Caritas Sozialstation St. Hedwig, Daun