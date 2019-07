Freizeit : Vom Kampf der Elemente

Gerolstein (red) Um Geschichten vom Kampf der Elemente und aus dem Leben der Menschen geht es um eine Exkursion mit Marita Mosebach-Amrhein am Sonntag, 21. Juli. Beginn ist um 10 Uhr, die Exkursion dauert etwa dreieinhalb Stunden.

Die Natur hat die Landschaft am ehemaligen Westwall zurückerobert, die Zeugnisse des grausigen Kriegsgeschehens überwuchert und zum Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen gemacht. Die Spuren des Krieges in der Vennlandschaft der Schneifel ermahnen zum Frieden. In dieser so besonderen Landschaft werden die Teilnehmer „in Achtsamkeit“ wandern.