Wirtschaft : Experten aus der Vulkaneifel beraten online zu Anlagetrends 2021

Daun Die Kreissparkasse Vulkaneifel und die Dekabank veranstalten eine Infoveranstaltung im Internet.

Das Corona-Jahr hat Gesellschaft und Wirtschaft bewegt wie keine andere Krise in den letzten Jahrzehnten. Das war auch an den Aktienkursen deutlich zu sehen. Wird das eben erst begonnene Börsenjahr 2021 genauso holprig wie das vergangene? Und welche Trends sind für Sparer und Geldanleger gerade jetzt wichtig? Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, gehen die Kreissparkasse Vulkaneifel und die Dekabank diesen und anderen Fragen in einem digitalen Dialog nach.Zuschauer haben die Möglichkeit, am Dienstag, 26. Januar ab 19 Uhr, ihre Fragen im Rahmen der 90-minütigen Online-Sendung „Geldanlagetrends 2021“ zu stellen. Ein Expertenteam wird dabei die Fragen beantworten. Die Experten der Dekabank analysieren die aktuelle Marktsituation, stellen die Anlagetrends für 2021 vor und beantworten live die Fragen von Zuschauern rund um die Themen Geldanlage und Sparen mit Wertpapieren.