Medizin : Facharzt informiert über Störungen der Schilddrüse

Daun (red) „Die Schilddrüse – kleines Organ mit großer Wirkung“ ist Thema des 113. Gesundheitsforums am Krankenhaus Maria Hilf Daun am Montag, 9. September, um 18 Uhr in der Krankenhauscafeteria (fünfte Etage des Krankenhauses).

Dr. med. Matthias Schilling, Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, Rathaus für Medizin und Gesundheit in Manderscheid, wird über das Thema referieren und für anschließende Fragen zur Verfügung stehen.