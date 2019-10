Daun : Facharzt referiert zu Nierenkrankheit

Daun Zum Gesundheitsforum im Krankenhaus Maria Hilf Daun sind Interessierte für Montag, 14. Oktober, um 18 Uhr zu einem Vortrag über Nierenkrankheit eingeladen.

In welchem Zusammenhang Nierenerkrankungen mit Bluthochdruck und Diabetes stehen, und was zu tun ist, erläutert im Rahmen einer Vortragsreihe der Facharzt für Innere Medizin, Achim Bous. Der Vortrag findet in der Krankenhauscaféteria (5. Etage des Krankenhauses) statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Im Anschluss können Fragen gestellt werden.