Große Investition Fachklinik in Daun erhält Erweiterung für acht Millionen Euro

Den Begriff „Kurstadt“ führt Daun zwar (noch) im offiziellen Briefkopf, aber tatsächlich spielt die Kur schon lange keine nennenswerte Rolle mehr. Ganz anders war das Anfang der 1960er Jahre, als Bergleute für einen Kuraufenthalt in die Vulkaneifel geschickt wurden. Das Knappschaftssanatorium – an exponierter Stelle hoch über der Stadt auf dem Wehrbüsch – war eine maßgebliches Standbein des Kurangebots. Mehrere zehntausend Kumpel aus dem Ruhrgebiet (plus Familienangehörige und andere Besucher) hielten sich über einen längeren Zeitraum in der Kreisstadt und waren damit ein großer Wirtschaftsfaktor für die Stadt – für Einzelhandel, Gastronomie und Unterhaltungsbetriebe wie die damals zwei Dauner Kinos. Nach der Auflösung wurde der Gebäudekomplex modernisiert und 1984 als Fachklinik am Rosenberg neu eröffnet.