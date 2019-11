Freizeit : Fackelführungen im Römerbergwerk

Kretz Im November und Dezember können Gäste die imposante Kulisse des 2000 Jahre alten Römerbergwerks Meurin in Kretz in besonderer Atmosphäre erleben: An vier Terminen (Samstag, 9. November; Samstag, 7., 22., und 29. Dezember, jeweils ab 17 Uhr) können sie die alten Stollen und Schächte gemeinsam mit einem Vulkanpark-Gästeführer erkunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An allen Abenden ist das Bergwerk nur mit Fackeln, Kerzen und Öllampen beleuchtet und erstrahlt somit in einem einzigartigen Licht. Anschließend gibt es Glühwein, Punsch und Gebäck.