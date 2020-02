Info

Am 1. April 1878 wurde das Stück von Andernach nach Niedermendig eröffnet, der Abschnitt nach Mayen folgte 1880. 1895 wurde die Strecke bis Gerolstein eröffnet. Am 11. Januar 1991 fuhr der letzte Personenzug von Mayen nach Gerolstein, 1998 endete auch der Güterverkehr. Von 2001 bis 2012 bot die Vulkan-Eifel-Bahn auf dem Abschnitt Freizeitfahrten an.

In Daun hatte die Faszination Eisenbahn zumindest im Kleinen weitergelebt. Die etwa 22 Quadratmeter große Modellbahnanlage, aufgebaut in der ehemaligen Bahnhofskneipe, zeigte den Bahnhof dern Kreisstadt in seiner ursprünglichen Form. Aber auch das Modell ist nicht mehr zu besichtigen, denn der Verein Eisenbahnfreunde, der die Anlage unterhalten hatte, löste sich Ende 2018 auf. Seitdem ist keine Besichtigung mehr möglich.