Blaulicht : Polizei Daun sucht silbernen Mercedes

Daun Die Polizeiinspektion Daun ist auf der Suche nach einem silbernen Mercedes. Er hatte einem anderen Auto beim Vorbeifahren den Seitenspiegel beschädigt und sich dann von der Unfallstelle entfernt.

Am 22.10.2022, gegen 18:45 Uhr, kam es an der Kreisstraße 14 in Udler zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines silbernen Mercedes entfernte sich nach einer Kollision „Spiegel an Spiegel“ von der Unfallstelle Richtung Brockscheid. Zuvor hatte der Mercedes die Kurvenausfahrt geschnitten und war auf die Gegenfahrspur geraten. Die Polizei Daun sucht nun den silbernen Mercedes, der höchstwahrscheinlich einen schwer beschädigten Außenspiegel auf der Fahrerseite hat. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592/96260.