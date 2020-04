Polizei : Fahrerflucht nach Crash im Parkhaus

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitagnachmittag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr in der unteren Etage des Parkhauses in Daun beim Rangieren mit seinem Auto gegen einen geparkten BMW gefahren und hat diesen dabei am Heck beschädigt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken