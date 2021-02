Blaulicht : Fahrzeug am Impfzentrum in Hillesheim beschädigt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Hillesheimer Impfzentrum ist ein Fahrzeug beschädigt worden. Der aus der Verbandsgemeinde Daun stammende Besitzer eines weißes Opel Corsa hat sein Fahrzeug unter anderem am Mittwoch, 10. Februar, zwischen von 14 und 14:20 Uhr, auf dem Parkplatz des Impfzentrums in Hillesheim/Eifel, Am Viehmarkt, ordnungsgemäß geparkt, abgestellt.