Siebeneinhalb Jahre geschenkt Nach dem Tod von Dieter Schommers: Seine Familie hebt die Bedeutung von Organspenden hervor

„Der Anruf kam am 29. Dezember 2016 um 9.40 Uhr“, sagt Sabine Schommers. Und der war überlebenswichtig für ihren Mann Dieter. Daher wird sie das Datum und die Uhrzeit nie vergessen. Zuvor hatten die Hausärztin und ein Lungenfacharzt eine Lungenfibrose festgestellt. Eine Untersuchung in der Uniklinik in Homburg/Saar im Dezember 2016 ergab, dass nur noch eine Lungentransplantation das Leben des Eifelers retten könne. Das Ehepaar stimmte zu. „Innerhalb von nur 17 Tagen war ein Organ gefunden“, sagt Sabine Schommers und die Transplantation des linken Lungenflügels konnte erfolgen (der Volksfreund berichtete mehrmals).