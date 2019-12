Wirtschaft : Ausbau der Wohlfühloase am Totenmaar

Schalkenmehren Nach der Erweiterung des Wellnessbereichs vergrößert die Familie Drayer nun noch ihr Hotel in Schalkenmehren um Doppelzimmer, Familienapartments und Gasträume.

Doch wer zurzeit von der oberhalb gelegenen Mehrener Straße aus hinunter ins Dorf sieht oder wer in die St.-Martin-Straße einbiegt, bemerkt, dass bei Michels’ wieder gebaut wird. Und zwar ein Komplex mit zehn Doppelzimmern, vier Familienapartments und mehreren Gasträumen. Die Erweiterung des Wellnessbereichs und der Anbau bildeten eine Baumaßnahme in zwei Abschnitten, erklärt der Hotelchef. Der Wellnessbereich ist bereits unter Dach und Fach, aktuell beginnen im neuen Anbau die Innenarbeiten. Im Frühsommer 2020 soll alles fertig sein. Dann verfügt das seit kurzem unter dem Namen „Michels Wohlfühlhotel“ firmierende Unternehmen über 130 (statt bis dahin 96) Betten.

Die Anfänge von „Michels Wohlfühlhotel“ liegen mehr als 120 Jahre zurück in einem Wirtshaus mit Landwirtschaft und Poststelle. Als in den 1920er Jahren vermehrt Jäger und Angler nach Schalkenmehren kamen, entstanden die ersten Gästezimmer. Von den vier Kindern der Gründereheleute Michels führten später die Geschwister Agnes und Nikolaus den Gastbetrieb und adoptierten zwei Jungen: Max (fiel im Zweiten Weltkrieg) und Werner. Dieser heiratete Rosel Drayer. Da das Paar kinderlos blieb, wurde Rosel Michels’ Neffe Hubert Drayer 1996 der Nachfolger des Familienbetriebs mit einem Schwimmbad und mit 50 Betten.

Und trotzdem soll es auch künftig familiär zugehen: Zum einen bezeichnen Stammgäste laut Hubert Drayer das Hotel in Schalkenmehren als „ihr zweites Zuhause“. Zum anderen fühlen sich die Mitarbeiter eng mit der „Michels-Familie“ verbunden, darunter einige schon seit rund zwei Jahrzehnten. Zu Guter Letzt haben beide Töchter sich für das Hotelfach und die Mitwirkung im elterlichen Betrieb entschieden: Julia Drayer (28) ist bereits – nach Lehr- und Studienjahren in Frankreich, der Schweiz und Deutschland – seit 2017 in dem Unternehmen tätig; und Luisa Drayer (22) plant nach dem Abschluss ihres Hotelmanagement-Studiums in Freiburg/Breisgau ihre Rückkehr in die Eifel.