Familienunternehmen : „Unser Herzblut steckt in der Firma“

Gerd, Marianne, Frank und Eva-Maria Daniels stehen dort, wo sich einst ihre Werkstatt befunden hat, die ein Feuer dem Erdboden gleich gemacht hat. Foto: Brigitte Bettscheider

Von Brigitte Bettscheider Vier Monate, nachdem ein verheerendes Feuer die Werkstatt der Schreinerei Daniels in Bodenbach komplett vernichtete, sind immer noch Fragen ungeklärt. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Die Fassungslosigkeit über die Zerstörung ihres in dritter Generation geführten Familienunternehmens ist den Ehepaaren Gerd und Marianne Daniels sowie Frank und Eva-Maria Daniels beim TV-Gespräch noch deutlich anzumerken (siehe Hintergrund). „Wo vorher alles selbstverständlich war – vom Knopf zum Anschalten der Lieblingsmaschine bis zur Box mit der kleinsten Schraube – greift man jetzt ins Leere“, bringt es Senior Gerd Daniels auf den Punkt.

In der Nacht auf den 11. Dezember 2020 hatte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Kelberg bei der Fahrt zum Einsatz auf dem Streufahrzeug den Feuerschein in der Werkstatt gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Zwar kam bei dem Brand kein Mensch zu Schaden, und die fast 100 Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf das Wohnhaus, das Bürogebäude und die Lackiererei übergriff. Aber die Schreinerei selbst war nicht mehr zu retten (der TV berichtete). Doch an einem habe kein Familienmitglied und kein Mitarbeiter zu keinem Zeitpunkt gezweifelt, betont Frank Daniels: „Unser Herzblut steckt in der Firma, wir machen weiter.“

Hintergrund Grundstein der Firma wurde 1936 gelegt Den Grundstein zu dem heutigen Unternehmen „Daniels Schreinerei & Innenarchitektur“ hatte Gerd Daniels’ Vater Alois Daniels 1936 gelegt – in der zur Werkstatt umfunktionierten „Futterküche“ einer kleinen, im Nebenerwerb geführten Landwirtschaft. Später entstand ein eigenes Werkstattgebäude, ein Spritzraum wurde an das Wohnhaus angebaut, die Werkstatt in den 1950er Jahren vergrößert. Hier lernte Gerd Daniels das Schreinerhandwerk. Er sammelte Berufserfahrung in anderen Betrieben und legte 1972 die Meisterprüfung ab. Eine der ersten Maßnahmen des jungen Firmeninhabers mit Ehefrau Marianne als Bürokauffrau an seiner Seite war der Bau einer Halle. Es folgten Erweiterungen und Modernisierungen. Im Jahr 2018 übernahm mit Frank Daniels die dritte Generation die Firma. Nach der Ausbildung zum Schreiner in Garmisch-Partenkirchen und dem Erwerb des Meistertitels studierte er - wie seine Ehefrau Eva-Maria - Innenarchitektur in Trier. Frank Daniels ist das älteste der drei Kinder von Gerd und Marianne Daniels und selbst zweifacher Vater.

Wenn auch nach wie vor die Brandursache noch nicht endgültig ermittelt und versicherungsrechtlich noch immer nicht alles geklärt ist – es gibt auch gute Nachrichten. So konnte vor wenigen Wochen wieder mit der Produktion in einem gepachteten Betrieb im 35 Kilometer entfernten Oberzissen (Landkreis Ahrweiler) begonnen werden. Den Eigentümer kennt Gerd Daniels aus seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten bei der Schreinerinnung und der Handwerkskammer. „Er hat sich noch am Brandtag gemeldet und uns die Halle angeboten“, erinnert er sich. Nun könnten schon bald die ersten „verbrannten“ Projekte ausgeliefert werden. Auch die Schreinerkollegen aus der Vulkaneifel hätten nicht nur ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht, sondern auch ganz konkrete Hilfe angeboten. „Das war großartig, und das hat uns sehr bewegt“, ist sich Familie Daniels einig.

Von der Solidarität der vier Mitarbeiter (ein Meister, zwei Gesellen und eine Gesellin) und des Auszubildenden (es ist übrigens der 27. in der Firmengeschichte) seien sie ebenso überwältigt gewesen wie von dem Zuspruch der Kunden und der Dorfbewohner. Wichtig sei ihnen gewesen, dass auch durch die Unterstützung der Betriebsunterbrechungs-Versicherung ihren langjährigen Mitarbeitern während der mehr als zweimonatigen Zwangspause ihr Lohn fortgezahlt werden konnte. Und dass die Firma „formitable“ in Nerdlen den Azubi in dieser Zeit unter ihre Fittiche genommen habe. Die Firma Krämer Bau (Kelberg) habe beim Abriss und der Entsorgung vorbildliche Arbeit geleistet, lobt die Familie Daniels. Und wenn Frank Daniels erklärt: „Sie haben so viel Geduld und Verständnis“, nimmt er die Kundschaft in den Blick.

Gerade die Vorweihnachtszeit sei „Endspurtzeit“ in der Schreinerei. Einige Aufträge, die am 11. Dezember so gut wie fertig gestellt waren und kurz vor der Auslieferung standen, seien den Flammen zum Opfer gefallen – darunter eine komplette Küche, eine Garderobe, Badmöbel. Kein einziger Kunde sei ihnen jedoch deswegen untreu geworden.

Da es keinerlei Warenbestand mehr gibt, muss alles neu angeschafft werden. „Aber es geht aufwärts. Darüber freuen wir uns“, lautet die Devise der Familie Daniels.