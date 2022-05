Tourismus : Ein spezielles Stück Eifeler Geschichte

Kelberg Nach zwei Anläufen, die wegen Corona verschoben werden mussten, ist es nun soweit. Der Familien-Themenrundweg „Spuren der Kamillentraud“ wird am Sonntag, 29. Mai, zusammen mit der Schirmherrin und Buchautorin Ute Bales in Kolverath (Verbandsgemeinde Kelberg) eröffnet.

Die in Borler in der Verbandsgemeinde (VG) Kelberg geborene und im Gerolsteiner Stadtteil Lissingen aufgewachsene Schriftstellerin Ute Bales (lebt heute in Freiburg) hat Gertrud Feiler in dem Roman „Kamillenblumen“ (2008) verewigt. Diese Figur, die Traud, bildet die Grundlage zum neuen Themenrundweg mit einer Länge von 4,3 Kilometer (und laut Pressemitteilung der VG nur wenigen Höhenmetern). Sieben Stationen zeigen die immer mitwachsende und sich verändernde Traud und ihre Lebensumstände. Gleichzeitig werden die Kinder, aber auch ganz oft die Großen, mit einem extra Text dazu animiert, zu überlegen: „Was hast Du jetzt im Wanderrucksack, und was hatte die Traud in ihrer Tasche dabei?“ Diese Fragen und Aufgaben bilden die Grundlagen des Kinderrätsels „Auf den Spuren der Kamillentraud“. Am Ende bildet die Lösung eine Zahlenkombination, mit der man in der Tourist-Information Kelberg ein kleines Schatzkästchen öffnen kann und sich den Schatz der Traud mit nach Hause nehmen darf. Start- und Zielpunkt ist der kleine Wanderparkplatz an der Hauptstraße in Kolverath.